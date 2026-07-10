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Ténis
Nuno Borges e Francisco Cabral voltam a fazer dupla no Estoril Open
10 jul, 2026 - 18:35 • Lusa
O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.
Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, vão voltar a jogar juntos na edição 2026 do Estoril Open, anunciou esta sexta-feira a organização do único torneio do circuito ATP em Portugal.
"Em 2022, fizeram história. Agora, voltam a reunir-se no Millennium Estoril Open. Nuno Borges e Francisco Cabral regressam ao Millennium Estoril Open para escrever mais um capítulo da sua história perante o público português", lê-se nas redes sociais do torneio.
Cabral, o melhor tenista de pares português da história, e Borges, atual número um nacional de singulares, tornaram-se, em 2022, a primeira dupla portuguesa a conquistar um título ATP de pares.
Para ambos, este foi o primeiro título da carreira, com Cabral a conquistar mais cinco de pares, em Gstaad em 2022, com o bósnio Tomislav Brkic, torneio que voltaria a vencer em 2025, no primeiro de quatro troféus com o austríaco Lucas Miedler - Hangzhou e Atenas em 2025, e Brisbane em 2026.
Nuno Borges conquistou apenas um título de singulares, em 2024, em Bastad, quando se tornou um dos poucos tenistas a vencer o espanhol Rafael Nadal numa final em terra batida.
O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.
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