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Ténis

Sinner na final de Wimbledon contra Zverev

10 jul, 2026 - 19:01 • Carlos Calaveiras

Djokovic derrotado em três sets.

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Jannik Sinner derrota Novak Djokovic e consegue a segunda final consecutiva em Wimbledon.

O italiano, número 1 do mundo, venceu o sérvio Novak Djokovic, número oito do ranking e campeão do torneio por sete vezes, por 6-4, 6-4 e 6-4, em 2h20.

Na final, Sinner vai defender o título e defrontar o alemão Alexander Zverev.

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  • 10 jul, 2026
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