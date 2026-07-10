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Sinner na final de Wimbledon contra Zverev
10 jul, 2026 - 19:01 • Carlos Calaveiras
Djokovic derrotado em três sets.
Jannik Sinner derrota Novak Djokovic e consegue a segunda final consecutiva em Wimbledon.
O italiano, número 1 do mundo, venceu o sérvio Novak Djokovic, número oito do ranking e campeão do torneio por sete vezes, por 6-4, 6-4 e 6-4, em 2h20.
Na final, Sinner vai defender o título e defrontar o alemão Alexander Zverev.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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