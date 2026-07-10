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Ténis

Zverev na final de Wimbledon à espera de adversário

10 jul, 2026 - 16:41 • Lusa

Jannik Sinner e Novak Djokovic tentam também lugar na final do principal torneio britânico.

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O tenista alemão Alexander Zverev assegurou pela primeira vez a presença na final do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao bater o `wild card` britânico Arthur Fery em três sets.

Depois de ter encontrado alguma oposição por parte do 114.º jogador do mundo no primeiro set, que venceu por 7-6 (7-0), o terceiro da hierarquia mundial venceu os restantes parciais por 6-2 e 6-4, em 2h14.

Na final, Zverev, recente campeão em Roland Garros, vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Jannik Sinner, líder mundial, e o sérvio Novak Djokovic, oitavo da hierarquia e recordista de títulos do Grand Slam, com 24.

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