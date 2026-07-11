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“Calor excecional” encurta etapa do Tour deste domingo

11 jul, 2026 - 19:55 • Lusa

Alerta vermelho por calor encurta etapa deste domingo em 30 quilómetros.

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A nona etapa da 113ª Volta a França vai ser encurtada devido "a um episódio de calor de intensidade excecional", anunciou este sábado a organização, especificando que os ciclistas vão percorrer 155,5 quilómetros no domingo.

Em comunicado, a organização do Tour explicou que decidiu "adaptar o percurso da nona etapa", que vai ligar Malemort a Ussel, depois do instituto francês de meteorologia ter colocado o departamento de Corrèze "em alerta vermelho devido a um episódio de calor de intensidade excecional".

"Esta decisão foi necessária devido às condições meteorológicas excecionais e tem como objetivo permitir o desenvolvimento da prova com condições compatíveis com o nível de alerta vermelho por calor", lê-se na nota.

Assim, no domingo os ciclistas vão percorrer apenas 155,5 dos 185,5 quilómetros inicialmente previstos, com o início da nona etapa a ser adiado para as 12h45 (hora portuguesa).

Os ciclistas da 113ª Volta a França, que é liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), cumprem no domingo a última etapa antes do primeiro dia de descanso, com a chegada a Ussel.

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