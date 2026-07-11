Merlier bisa ao sprint no Tour

Tim Merlier (Soudal) confirma que é o sprinter mais rápido da Volta a França em bicicleta e vence pelo segundo dia consecutivo.

O ciclista belga bateu Biniam Girmay (NSN) e Olav Kooij (Decathlon) na etapa que terminou em Bergerac.

Já o fugitivo do dia, Liam Slock (Lotto), foi apanhado a pouco mais de um quilómetro do fim da etapa.

Na geral não há novidades. Todos os favoritos chegaram integrados no pelotão.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) lidera com 2.42m de vantagem sobre Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Este domingo, a nona etapa liga Malemort a Ussel ao longo de 185,5 quilómetros acidentados.