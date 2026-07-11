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Ténis
Noskova vence Wimbledon e conquista primeiro Grand Slam da carreira
11 jul, 2026 - 18:55 • Lusa
Karolina Muchova perdeu em três sets no principal torneio inglês de ténis.
A tenista checa Linda Noskova conquistou este sábado o seu primeiro título do Grand Slam, depois de derrotar em três sets a compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon.
Na sua primeira final de um "major", Linda Noskova, 12ª tenista do mundo, venceu Karolina Muchova (nona), por 6-2, 5-7 e 6-3, em 2h28.
Noskova, que tinha como melhor resultado em Grand Slams os quartos de final no Open da Austrália em 2024, tornou-se a terceira checa a vencer Wimbledon nos últimos quatro anos, enquanto Muchova voltou a perder a final de um "major", como tinha acontecido em 2023 em Roland Garros.
Este domingo realiza-se a final masculina entre Jannik Sinner e Alexander Zverev.
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