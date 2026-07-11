Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Noskova vence Wimbledon e conquista primeiro Grand Slam da carreira

11 jul, 2026 - 18:55 • Lusa

Karolina Muchova perdeu em três sets no principal torneio inglês de ténis.

A+ / A-

A tenista checa Linda Noskova conquistou este sábado o seu primeiro título do Grand Slam, depois de derrotar em três sets a compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon.

Na sua primeira final de um "major", Linda Noskova, 12ª tenista do mundo, venceu Karolina Muchova (nona), por 6-2, 5-7 e 6-3, em 2h28.

Noskova, que tinha como melhor resultado em Grand Slams os quartos de final no Open da Austrália em 2024, tornou-se a terceira checa a vencer Wimbledon nos últimos quatro anos, enquanto Muchova voltou a perder a final de um "major", como tinha acontecido em 2023 em Roland Garros.

Este domingo realiza-se a final masculina entre Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)