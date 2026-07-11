Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting tem novo treinador de basquetebol

11 jul, 2026 - 16:36 • Carlos Calaveiras

Bernardo Pires sucede a Luís Magalhães.

A+ / A-

O Sporting oficializou Bernardo Pires como o novo treinador da equipa de basquetebol dos leões.

O técnico, de 32 anos, chega do Imortal e sucede a Luís Magalhães.

Bernardo Pires já disse que este é o “maior desafio” da carreira e promete um basquetebol “atrativo, rápido e intenso”.

De recordar que o novo campeão nacional de basquetebol é o FC Porto, que evitou o pentacampeonato do Benfica.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)