- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Em Destaque
Sporting tem novo treinador de basquetebol
11 jul, 2026 - 16:36 • Carlos Calaveiras
Bernardo Pires sucede a Luís Magalhães.
O Sporting oficializou Bernardo Pires como o novo treinador da equipa de basquetebol dos leões.
O técnico, de 32 anos, chega do Imortal e sucede a Luís Magalhães.
Bernardo Pires já disse que este é o “maior desafio” da carreira e promete um basquetebol “atrativo, rápido e intenso”.
De recordar que o novo campeão nacional de basquetebol é o FC Porto, que evitou o pentacampeonato do Benfica.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
-
Comentários