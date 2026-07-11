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Triatlo. Vasco Vilaça segundo na quinta etapa do Mundial
11 jul, 2026 - 16:17 • Lusa
Português reforça liderança após duas vitórias e dois segundos lugares nas quatro provas em que participou.
O português Vasco Vilaça foi segundo classificado na quinta etapa do Mundial de triatlo, disputada em Hamburgo, na Alemanha, e reforçou a liderança no circuito.
Vilaça, que tem duas vitórias e dois segundos lugares nas quatro etapas que disputou, em Samarkand (1º), Alghero (1º), Quiberon (2º) e Hamburgo (2º), ficou este sábado a três segundos do vencedor, o australiano Matthew Hauser (50.07 minutos).
"Tentei forçar a corrida, depois o Hauser atacou e eu ainda quis fechar o espaço, mas não consegui. Foi uma ótima corrida. Cinco segundos lugares em Hamburgo dá um sentimento agridoce", explicou Vilaça após a prova.
O resultado de hoje deixa Vasco Vilaça reforçado na liderança mundial, com o português a subir aos 3.850 pontos, à frente do brasileiro Miguel Hidalgo (2.599) e do também luso Ricardo Batista (2.471).
Nesta etapa, na elite masculina (750 metros natação, 19,8 quilómetros de bicicleta e cinco quilómetros de corrida), Ricardo Batista foi 23.º, a um minuto do vencedor, e o irmão João Nuno Batista, 34.º, a 1.24, enquanto Miguel Tiago Silva não concluiu a prova.
- Bola Branca 18h14
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