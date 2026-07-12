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Canoagem
Fernando Pimenta vence K1 5000 na Taça do Mundo de Montreal
12 jul, 2026 - 21:51
É a terceira medalha para Portugal no evento a segundo do atleta do Benfica.
O canoísta Fernando Pimenta conquistou a sua segunda medalha de ouro na Taça do Mundo de Montreal (Canadá), ao vencer o K1 5000.
O atleta luso cumpriu a distância em 21:57.79 minutos, à frente do dinamarquês Mads Pedersen (a 4.81 segundos) e do espanhol Javier Lopez (a 13.58).
Já Bruno Brasileiro, o outro canoísta português em competição, foi 12º classificado, a 1:51.54 de Pimenta.
Fernando Pimenta já tinha vencido a prova de K1 1000.
A seleção portuguesa garantiu ainda mais uma medalha, com a prata na embarcação K4 500.
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