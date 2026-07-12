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Mathieu van der Poel ganha ao sprint no Tour

12 jul, 2026 - 17:31 • Lusa

Pogacar mantém camisola amarela.

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O neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) impôs-se aos companheiros de fuga na nona etapa da Volta a França, com Tadej Pogacar (UAE Emirates) a conservar a amarela antes do primeiro dia de descanso.

‘MVDP’, de 31 anos, somou a terceira vitória em etapas no Tour, ao ser o mais forte no final dos 154,6 quilómetros entre Malemort e Ussel, diante do norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) e do britânico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5), que integraram a fuga do dia e acabaram com as mesmas 3:27.51 horas do ‘estelar’ neerlandês.

O esloveno Tadej Pogacar, que chegou integrado no pelotão a seis segundos do vencedor, vai cumprir o primeiro de dois dias de descanso deste Tour, na segunda-feira, com 2.42 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e 3.27 sobre o seu jovem companheiro mexicano Isaac del Toro.

O pelotão regressa à estrada na terça-feira para cumprir os 166,6 quilómetros entre Aurillac e Le Lioran, que incluem sete contagens de montanha, duas das quais de primeira categoria instaladas já nos derradeiros 35 quilómetros na 10ª etapa.

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