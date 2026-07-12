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Basquetebol feminino

Portugal conquista Divisão B do Europeu Sub20

12 jul, 2026 - 22:46 • Carlos Calaveiras

A poste Clara Silva, que atua nos Estados Unidos, foi a MVP da partida com 18 pontos e 15 ressaltos.

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A seleção portuguesa de basquetebol feminino sagrou-se campeã da Divisão B do Europeu Sub20.

Na final, Portugal derrotou a Grécia por 78-43.

A equipa das quinas venceu as seis partidas disputadas em Samokov, na Bulgária: Montenegro (71-55), Suíça (71-35), Países Baixos (75-35), Bulgária (94-52) e Eslováquia (73-46).

É o primeiro triunfo de Portugal na Divisão B do Europeu feminino de sub-20. Com esta vitória, a seleção sobe ao escalão principal.

A poste Clara Silva, que atua nos Estados Unidos, foi a MVP da partida com 18 pontos e 15 ressaltos.

O título garantiu ainda a subida da seleção portuguesa ao principal escalão de sub-20 feminino, divisão onde vai competir na próxima edição do Campeonato da Europa.

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