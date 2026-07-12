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Sexto lugar para Portugal na estafeta mista de triatlo

12 jul, 2026 - 18:49 • Lusa

A França venceu e garantiu a primeira vaga da modalidade para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

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Os portugueses Maria Tomé, Vasco Vilaça, Mariana Vargem e Ricardo Batista terminaram na sexta posição do Mundial de estafeta mista de triatlo - melhor resultado de sempre na competição -, que se disputou em Hamburgo, Alemanha.

A França venceu a prova, em 1:18.37 horas, e garantiu a primeira vaga da modalidade para os Jogos Olímpicos Los Angeles2028, que estava destinada à primeira equipa neste Mundial.

A Hungria terminou a corrida na segunda posição, a quatro segundos da França, com a Grã-Bretanha em terceiro, a 13, com o quarteto luso a concluir a prova a 1.42 minutos.

Maria Tomé foi a primeira portuguesa em prova, terminando a sua prestação na 10.ª posição, a 24 segundos da liderança, com Vasco Vilaça, líder do Mundial, a subir a sexto, a 28.

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