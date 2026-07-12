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Ténis

Sinner vence Zverev em Wimbledon

12 jul, 2026 - 20:07 • Carlos Calaveiras

Partida foi decidida em quatro sets. Troféu mantém-se nas mãos do italiano.

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O tenista Jannik Sinner conquistou pela segunda vez o torneio de Wimbledon.

O italiano, número 1 do mundo, derrotou o alemão Alexander Zverev em quatro partidas, com os parciais de 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4.

A partida durou 3h48.

Este é o quinto Grand Slam da carreira, o primeiro da temporada, para Sinner.

Na época passada, o italiano, de 24 anos, tinha derrotado Carlos Alcaraz e é agora o 11º tenista a ganhar o torneio britânico na relva de forma consecutiva.

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