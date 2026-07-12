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Ténis
Sinner vence Zverev em Wimbledon
12 jul, 2026 - 20:07 • Carlos Calaveiras
Partida foi decidida em quatro sets. Troféu mantém-se nas mãos do italiano.
O tenista Jannik Sinner conquistou pela segunda vez o torneio de Wimbledon.
O italiano, número 1 do mundo, derrotou o alemão Alexander Zverev em quatro partidas, com os parciais de 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4.
A partida durou 3h48.
Este é o quinto Grand Slam da carreira, o primeiro da temporada, para Sinner.
Na época passada, o italiano, de 24 anos, tinha derrotado Carlos Alcaraz e é agora o 11º tenista a ganhar o torneio britânico na relva de forma consecutiva.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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