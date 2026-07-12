Tiago Antunes conquista Troféu Joaquim Agostinho

O "local" Tiago Antunes conquistou o 49º Troféu Joaquim Agostinho, subindo ao lugar mais alto de um pódio composto exclusivamente por ciclistas portugueses, após a chegada ao alto de Montejunto, onde se impôs José Neves.

O corredor da GI Group Holding-Simoldes-UDO, de 30 anos, coroou em solitário o alto de Montejunto (Cadaval), onde a meta coincidia com uma contagem de montanha de primeira categoria, com o tempo de 4:28.45 horas.

Esta é a primeira vitória de José Neves, vencedor da Volta a Portugal do Futuro em 2017 e campeão nacional de fundo em 2021, desde que regressou da suspensão de três anos imposta pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) na sequência do escândalo W52-FC Porto.

A três segundos do vencedor chegou Tiago Antunes (Efapel), o melhor português da Volta'2025 (quinto), que foi segundo no final dos 178,5 quilómetros desde a Atouguia da Baleia, à frente de Fábio Costa (Feira dos Sofás-Boavista), o homem rápido que hoje foi terceiro.

Oriundo do Bombarral, o corredor de 29 anos juntou o triunfo no Troféu Joaquim Agostinho, disputado na "sua" região Oeste, ao alcançado em março na Volta ao Alentejo, numa época em que acumula vários pódios em corridas por etapas, nomeadamente no Grande Prémio Jornal de Notícias.

No dia em que foi revelado que será um dos representantes portugueses nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, Tiago Antunes conquistou uma das mais emblemáticas provas por etapas do calendário nacional, na qual já tinha sido terceiro em 2022, a menos de um mês do arranque da 87ª Volta a Portugal.

A acompanhar o corredor da Efapel no pódio estiveram Fábio Costa, segundo a 10 segundos, e José Neves, que venceu a prova em 2018 e foi vice-campeão em 2019 e 2021 e hoje fechou o top 3, a 16.

O último pódio exclusivamente português do Troféu Joaquim Agostinho remontava a 2020, quando Frederico Figueiredo, Luís Gomes e Luís Mendonça, todos suspensos provisoriamente devido a anomalias no passaporte biológico, ocuparam os três primeiros lugares da geral.