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Ciclismo

Pogacar faz o tri e reforça amarela na Volta a França

14 jul, 2026 - 20:33 • Lusa

Jonas Vingegaard cedeu 44 segundos e não só se afastou da liderança, como viu Evenepoel ficar a 30 segundos.

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O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) reforçou esta terça-feira a liderança da 113.ª Volta a França em bicicleta, ao ganhar isolado a 10.ª etapa, somando a terceira vitória nesta edição e a 24.ª na prova francesa.

O tetracampeão atacou a 16 quilómetros da meta, no Col de Pertus, e concluiu isolado os 166,6 quilómetros entre Aurillac e Le Lioran em 3:58.08 horas, deixando o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 32 segundos. O francês Paul Seixas (Decathlon) foi terceiro, a 34.

Pogacar, de 27 anos, aumentou as diferenças para os perseguidores na geral, em que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que esta terça-feira cedeu 44 segundos, é segundo, já a 3.36 minutos, e Evenepoel é terceiro, a 4.06

Na quarta-feira, a 11.ª etapa liga Vichy a Nevers no total de 161,3 quilómetros essencialmente planos.

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  • 14 jul, 2026
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