- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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Benfica
Benfica contrata capitão da seleção de voleibol
15 jul, 2026 - 19:07
Jogador esteve 14 anos fora de Portugal.
Alexandre Ferreira, o capitão da Seleção de voleibol, regressa a Portugal e assina contrato com o Benfica.
O jogador, de 34 anos, assina contrato por duas épocas com o clube da Luz depois de passar por Itália, Turquia, Coreia do Sul, Polónia, Bahrain e Japão.
"Foram 14 épocas, ou seja, foi muito tempo a jogar em vários campeonatos de grande nível. Foi isso que me fez manter o meu nível e conseguir ainda estar a jogar ao mais alto nível e representar a Seleção nestes anos todos. Por isso, espero trazer isso agora para Portugal e para o Benfica", disse Alexandre Ferreira à BTV.
O internacional luso garante: “o objetivo vai ser ganhar, e tenho a certeza de que isso vai acontecer".
- Bola Branca 18h15
- 15 jul, 2026
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