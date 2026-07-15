Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Benfica contrata capitão da seleção de voleibol

15 jul, 2026 - 19:07

Jogador esteve 14 anos fora de Portugal.

A+ / A-

Alexandre Ferreira, o capitão da Seleção de voleibol, regressa a Portugal e assina contrato com o Benfica.

O jogador, de 34 anos, assina contrato por duas épocas com o clube da Luz depois de passar por Itália, Turquia, Coreia do Sul, Polónia, Bahrain e Japão.

"Foram 14 épocas, ou seja, foi muito tempo a jogar em vários campeonatos de grande nível. Foi isso que me fez manter o meu nível e conseguir ainda estar a jogar ao mais alto nível e representar a Seleção nestes anos todos. Por isso, espero trazer isso agora para Portugal e para o Benfica", disse Alexandre Ferreira à BTV.

O internacional luso garante: “o objetivo vai ser ganhar, e tenho a certeza de que isso vai acontecer".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 15 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)