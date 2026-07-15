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ténis

Francisco Cabral avança para os quartos de final em pares de Bastad

15 jul, 2026 - 14:08 • Lusa

O tenista português, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Théo Arribagé, 21.º, impuseram-se na ronda inaugural aos wild cards suecos (Grevelius ocupa o 125.º lugar na hierarquia da ATP e Heinonen o 139.º).

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O tenista português Francisco Cabral e o francês Théo Arribagé, primeiros cabeças de série do torneio de pares de Bastad, qualificaram-se esta quarta-feira para os quartos de final, ao vencerem os suecos Erik Grevelius e Adam Heinonen.

Francisco Cabral, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Théo Arribagé, 21.º, impuseram-se na ronda inaugural aos wild cards suecos (Grevelius ocupa o 125.º lugar na hierarquia da ATP e Heinonen o 139.º), pelos parciais de 7-5 e 6-4, após uma hora e 32 de confronto no court em terra batida.

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O tenista português, de 29 anos, que competiu pela última vez ao lado de Arribagé há mais de um ano e disputa pela primeira vez um torneio do circuito principal ao lado do francês, vai defrontar na segunda ronda, equivalente aos quartos de final, o par composto pelo britânico Joshua Paris e o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo.

Na próxima semana, Francisco Cabral jogará ao lado de Nuno Borges, número um nacional e que também está a disputar o torneio de Bastad, mas em singulares, na edição de 2026 do Estoril Open, que venceram em 2022, tendo-se tornado a primeira dupla portuguesa a conquistar um título ATP de pares.

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  • 15 jul, 2026
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