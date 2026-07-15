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Futsal. FC Porto apresenta treinador
15 jul, 2026 - 22:52
André Pereira tem 29 anos e conquistou o título regional pelos sub-19 dos dragões na época passada.
O FC Porto vai estrear-se no futsal e oficializou, esta quarta-feira, André Pereira como treinador principal.
André Pereira era o coordenador da formação e conquistou o título regional pelos sub-19 dos dragões.
Antes, o técnico, de 29 anos, tinha estado nos sub-19 do Caxinas e nos seniores do SC Arcozelo.
A restante equipa técnica é composta por Israel Alves (treinador adjunto), Rui Cunha (treinador adjunto), Sandro Barradas (treinador de guarda-redes), João Moreira (preparador físico) e Dino Veloso (analista).
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