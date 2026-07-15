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Nuno Borges derrota ex-número 3 do mundo

15 jul, 2026 - 16:30

Português aguarda agora adversário para os quartos de final de um torneio que já venceu.

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O tenista Nuno Borges, quinto cabeça de série, apurou-se para os quartos de final do torneio de Bastad em ténis.

O português derrotou em dois sets (6-4 e 6-2) o búlgaro Grigor Dimitrov, ex-número 3 do mundo, nos 'oitavos' da prova sueca.

Agora, Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Altmaier, número 60 do mundo, e o italiano Luciano Darderi, 18º do ranking.

De recordar que Nuno Borges conquistou o torneio de Bastad em 2024 derrotando o espanhol Rafael Nadal.

Nuno Borges prepara também a participação no Estoril Open.

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