“Profunda preocupação” por a Volta passar no Parque Nacional Peneda-Gerês: "Depois de inúmeras atrocidades..."

A Fapas - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade assumiu “profunda preocupação” com a passagem da Volta a Portugal em bicicleta pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera. “Nada nos move contra a Volta a Portugal, mas muito nos mobiliza em defesa do nosso único Parque Nacional: a biodiversidade, a paisagem, a cultura local, o turismo rural, entre muito outros valores que o Parque Nacional deve acautelar”, refere a Fapas, em comunicado. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O ‘site’ oficial da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta indica que a 7.ª etapa, agendada para 13 de agosto, vai partir de Vieira do Minho, passará pela Caniçada, Rio Caldo e Vila do Gerês, subirá à Portela de Leonte pela Estrada Nacional 308-1 e atravessará depois a Mata da Albergaria, pela estrada florestal até à Portela do Homem. “Não serão só os ciclistas a atravessar a Mata de Albergaria [no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga], uma das áreas mais sensíveis do PNPG, mas também uma numerosa e ruidosa comitiva de acompanhamento constituída por automóveis, motos, altifalantes, sirenes e espectadores”, sublinha a Fapas.

A associação ambiental aponta que, “depois de inúmeras atrocidades feitas e tentadas no PNPG faltava esta atividade”, lembrando que a mesma está “sujeita a parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entidade que gere o PNPG”. “Não faltam locais montanhosos em Portugal onde esta competição se poderia realizar, mas acertaram logo numa área protegida, o que mostra, por um lado, a profunda iliteracia ambiental e, por outro, o enorme recuo das medidas e ações de conservação da natureza”, acusa a associação ambientalista. Nesse sentido, a Fapas solicita esclarecimentos à ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e ao ICNF. “Que divulguem publicamente o parecer que o ICNF deu (se é que deu!) sobre esta a travessia da Mata de Albergaria pela ruidosa Volta a Portugal em Bicicleta 2026. É que, se o ICNF não deu parecer, então a situação é mais grave!”, lê-se no comunicado.