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Sporting com reforço de peso no futsal

15 jul, 2026 - 16:07 • Carlos Calaveiras

Internacional luso volta aos leões depois de três anos em Espanha.

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O Sporting oficializou o regresso de Erick Mendonça à equipa de futsal.

O internacional, de 30 anos, regressa a Alvalade depois de três anos no Barcelona.

Erick já falou aos meios dos leões: "Sinto que volto, mas na verdade nunca saí. Acho que desta vez é mais especial porque volto com o meu pequeno [o filho] e ele não imagina quão bom vai ser e quanto vou desfrutar de estar em casa com ele também".

Na primeira passagem pelo Sporting, Erick esteve em 202 jogos ao longo de sete épocas, vencendo duas Ligas dos Campeões, três campeonatos, três Taças de Portugal, cinco Supertaças e duas Taças da Liga.

Em Barcelona conquistou um campeonato e uma Taça de Espanha.

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