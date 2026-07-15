Wærenskjold surpeeende no "sprint", vence a 11ª etapa e consagra o Tour da Uno-X

O norueguês Søren Wærenskjold, da Uno-X Mobility, foi o mais inteligente, surpeendeu na reta da meta e venceu a 11.ª etapa da Volta a França em bicicleta, numa chegada ao "sprint".

Os últimos dois quilómetros da etapa percorriam várias curvas e num trajeto estreito, o que dificultou as equipas dos favoritos para posicionar os seus "sprinters".

Wærenskjold respondeu a um ataque de um ciclista da Decathlon a cerca de 500 metros da mesa e comprometeu-se até ao fim. Olav Kooij, também da Decathlon, e Jasper Philipsen, da Alpecin-Premier Tech, tentaram responder, mas o norueguês cavou um fosso suficiente para conquistar a vitória.

Tim Merlier, da Soudal Quick-Step, e Mads Pedersen, o camisola verde da Lidl-Trek, foram as desilusões do dia ao fecharem fora do "top-10".

Esta é a primeira etapa para a Uno-X neste Tour, depois de dois segundos lugares. A Uno-X esteve ainda com a camisola amarela em Torstein Traeen durante dois dias, no primeiro ano da equipa nórdica desde a promoção ao escalão WorldTour.

As contas da camisola verde, dos "sprinters", ficam ao rubro. Pedersen ainda lidera, com 317 pontos, mas perdeu alguma margem. Biniam Girmay, da NSN, está agora com 272 pontos, e Jasper Philipsen sobe ao terceiro lugar, com 255.

Esta foi a etapa mais rápida da história do Tour, corrida a uma velocidade média de 50,91 km/h, superando a quarta etapa de 1999.

Nelson Oliveira (Movistar), único português nesta edição do Tour, foi uma das figuras do dia e esteve na fuga até a cerca de seis quilómetros da meta, quando foi alcançado pelo pelotão. O prémio do mais combativo do dia foi entregue, no entanto, ao dinamarques Anthon Charmig, da Uno-X.

Foi um dia sem problemas, nem sustos, para os favoritos da classificação geral, que chegaram a um acordo nos últimos dias, por motivos de segurança, para se manterem todos na cauda do pelotão nas etapas ao "sprint".

Quinta-feira será, previsivelmente, um novo dia para os "sprinters" com uma etapa maioritariamente plana de 179,1 quilómetros entre Circuit Nevers Magny-Cours e Chalon-sur-Saône.