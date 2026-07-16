"Crianças adormeceram e acordaram a chorar". Pais procuram solução para ginastas do Boavista

A notícia do encerramento da atividade de todas as modalidades do Boavista foi recebida com grande tristeza entre os ginastas do clube. Assim conta Pedro Cardoso, pai de duas jovens da secção de ginástica.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Cardoso conta que o anúncio "foi inesperado". Embora soubessem da "nuvem que pairava sobre o Boavista", acreditavam que "havia sempre uma alternativa".

Quando receberam a notícia da cessação de atividade do clube, a prioridade foi perceber como contar às crianças e jovens, que "viviam muito aquilo e passavam lá muitas horas por dia".

"Não foi fácil, ainda hoje [esta quinta-feira] tive comentários de mães a dizer que as crianças adormeceram a chorar e acordaram a chorar. Foi muito complicado. Foi dizer-lhes que agora vão entrar de férias mais cedo e que não sabemos se podem regressar. Foi muito complicado para elas", confessa.

"Lá ou noutro sítio, irão continuar"

Ainda assim, os pais tentaram "passar uma mensagem positiva", garantir às crianças que "lá ou noutro sítio, irão continuar" a fazer ginástica: "Estamos a fazer todos os esforços para arranjar um sítio para poderem continuar a treinar."

A solução passa pela Associação de Pais, Atletas e Amigos da Ginástica (APAAG), uma associação de pais que estava já a ser criada com o intuito de auxiliar a atividade diária do clube: "O objetivo era ajudar o Boavista, era colaborar; não era substituir. Sempre ficou isso bem presente."

Agora, contudo, os pais vêem-se obrigados a acelerar o processo, de forma a garantir que os seus filhos completam a época.

"Neste momento, o nosso foco é fechar o processo de associação, para termos uma base legal e trabalharmos tudo de forma correta. A par disso, estamos em permanente [tentativa de] arranjar soluções, contactos. Temos imensos contactos para fazer com vários clubes aqui da zona, junto da freguesia, com a Câmara do Porto, para ver se arranjamos solução para o presente", explica Pedro Cardoso.

A solução imediata e o último recurso

Caso não haja sinais positivos do Boavista até setembro, o objetivo é assegurar que os atletas terão onde treinar e como competir na próxima época, "da forma mais normal possível".

"Em breve, possivelmente, vamos marcar a assembleia para formalizar a criação da associação, e a partir daí é bater a todas as portas e ouvir as propostas que nos têm para fazer, para chegarmos a alguma solução pelas 400 crianças que treinam ali diariamente", sublinha.

Há dificuldades: as crianças treinam cerca de três horas por dia, todos os dias da semana exceto ao domingo. Por isso, arranjar pavilhão "às vezes não é fácil".

Em última instância, a APAAG poderá ter de se substituir ao próprio Boavista.

"Como eu disse, não era esse o propósito inicial, o objetivo foi sempre ajudar o clube. Mas se o clube não der notícias tão cedo, poderá passar por aí. Neste momento, vamos tentar arranjar soluções provisórias para os atletas continuarem a trabalhar. Se não houver novidades em setembro, poderá passar por criarmos um clube ou esta associação passar a competir com os atletas e ajudar os atletas, até que o Boavista se consiga recompor e volte a receber-nos", admite.

"Enquanto houver um boavisteiro..."

Como pai, Pedro Cardoso tem receio que a situação do Boavista não se resolva. Como boavisteiro, no entanto, tem esperança: "Claro que o meu pensamento é que, enquanto houver um boavisteiro, o Boavista não vai morrer, e que isto são tempos difíceis mas, em breve, com certeza, vamos conseguir dar a volta. Isto é um boavisteiro a falar."

"Contudo, tenho de ser também realista e vejo um panorama muito negro. E claro, continuamos sempre muito receosos e agora, enquanto pai, vejo isto tão negro que às vezes não consigo pensar só em coisas boas e que isto se vai reverter, por muito que eu queira", assume.

Por isso mesmo é que, "em sintonia com os restantes pais", Pedro Cardoso trabalha para arranjar um espaço onde as cerca de 400 crianças da secção de ginástica do Boavista possam "continuar a treinar e a fazer aquilo de que gostam, e a pensar nos seus sonhos".