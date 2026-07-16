- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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FC Porto
FC Porto apresenta capitão de futsal e é uma cara bem conhecida
16 jul, 2026 - 19:19 • Carlos Calaveiras
Cardinal, de 41 anos, estava fora das quadras há três anos.
O veterano Fernando Cardinal sai da reforma e vai ser o capitão da nova equipa de futsal do FC Porto.
O antigo internacional luso, de 41 anos, estava fora das quadras há três anos.
Os dragões confirmaram o regresso através das redes sociais.
"Na bagagem, o pivô 123 vezes internacional português traz um Mundialito, duas Ligas dos Campeões, três Ligas Espanholas, duas Taças do Rei, duas Taças de Espanha, duas Supertaças Espanholas, cinco Ligas Portuguesas, cinco Taças de Portugal, uma Taça da Liga e cinco Supertaças", escreve o clube.
Cardinal vai ser o camisola 7 dos azuis e brancos.
O FC Porto vai estrear-se na modalidade e começar na terceira divisão nacional.
De recordar que o jogador passou por vários clubes, incluindo o Sporting, altura em que faltou a uma partida dos leões, para assistir a um jogo de futebol do FC Porto.
- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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