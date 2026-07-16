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ténis
Francisco Cabral já está na semifinal do torneio de pares de Bastad
16 jul, 2026 - 14:22 • Lusa
O derradeiro degrau antes da final na Suécia é o norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens.
O tenista português Francisco Cabral e o francês Théo Arribagé, primeiros cabeças de série, venceram esta quinta-feira o britânico Joshua Paris e o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo e apuraram-se para as meias-finais do torneio de pares de Bastad, na Suécia.
Francisco Cabral, 25.º classificado do ranking mundial de pares, e Théo Arribagé, 21.º, apenas se conseguiram impor no super 'tie-break' a Adolfo Daniel Vallejo (71.º da hierarquia da ATP) e Joshua Paris (101.º), pelos parciais de 2-6, 6-3 e 10-4, após uma hora e 14 minutos de confronto no 'court' em terra batida do torneio sueco.
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O tenista português, de 29 anos, que competiu pela última vez ao lado de Arribagé há mais de um ano e disputa pela primeira vez um torneio do circuito principal ao lado do francês, vai discutir na sexta-feira o acesso à final com a dupla constituída pelo norte-americano Vasil Kirkov e o neerlandês Bart Stevens.
Na próxima semana, Francisco Cabral jogará ao lado de Nuno Borges - número um nacional e que também está a disputar o torneio de Bastad, mas em singulares - na edição de 2026 do Estoril Open, que venceram em 2022, tendo-se tornado a primeira dupla portuguesa a conquistar um título ATP de pares.
- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
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