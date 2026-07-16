- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
-
Em Destaque
Ténis
Henrique Rocha com entrada direta no Estoril Open
16 jul, 2026 - 20:55 • Carlos Calaveiras
O “qualifying” começa este sábado.
O tenista Henrique Rocha recebe um “wild card” para o Estoril Open.
A vaga abriu depois de Jaime Faria assegurar a entrada direta na prova através do ranking.
O Estoril Open, único torneio português de nível ATP 250, começa este sábado com o “qualifying”.
Rocha, de 22 anos, é o atual número 128 do mundo.
- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
-
Comentários