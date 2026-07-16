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Jaime Faria derrotado pelo número 13 do mundo
16 jul, 2026 - 17:57
Ruud ainda perdeu o primeiro set, mas deu a volta ao marcador.
O tenista Jaime Faria foi eliminado nos oitavos de final do torneio de Gstaad.
O português foi derrotado, em três sets, pelo norueguês Casper Ruud, atual número 13 do mundo.
A partida de 2h34 teve os seguintes parciais: 6-7, 6-4 e 6-2.
Na próxima ronda, Casper Ruud vai defrontar o argentino Juan Manuel Cerúndolo.
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