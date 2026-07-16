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Ciclismo

Merlier faz "hat-trick" e reforça estatuto de melhor sprinter do Tour

16 jul, 2026 - 16:23 • Eduardo Soares da Silva

Alpecin quase conseguiu lançar Jasper Philipsen para a vitória, mas o mais dominante do Tour não precisou de colegas de equipa para ultrapassar a meta em primeiro lugar. Tour volta a território montanhoso na sexta-feira.

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O belga Tim Merlier fez o "hat-trick" na Volta a França ao ser o mais forte no "sprint" da 12.ª etapa, com chegada a Chalon-sur-Saône.

A etapa era maioritariamente plana, mas não faltou animação nos últimos 20 quilómetros. Muitos foram os que tentaram atacar e surpreender as equipas dos velocistas, mas a cerca de oito quilómetros do fim, o pelotão conseguiu controlar todos os ataques.

Uma queda aparatosa na reta da meta ainda deixou alguns "sprinters" de fora da discussão pela etapa, como Fernando Gaviria, da Caja-Rural Seguros RGA, e o norueguês Søren Wærenskjold, da Uno-X, que venceu na quarta-feira.

O fim foi caótico, mas Merlier reforçou o seu estatuto dominante. A Alpecin-Premier Tech executou o comboio quase de forma perfeita para lançar Jasper Philipsen para a vitória, mas o belga da Soudal-Quick Step foi quem aproveitou e cruzou a meta em primeiro lugar.

"Foi uma vitória especial, tinha aqui a minha família. Estou muito feliz. Tivemos problemas no rádio, não consegui falar com os meus colegas nos últimos 20 quilómetros. Consegui manter a calma e estou muito feliz", disse Merlier, ao "Eurosport".

O neerlandês Olav Kooij, da Decathlon CMA CGM, ficou novamente no segundo lugar, à frente de Jasper Philipsen.

Mads Pedersen, da Lidl-Trek, venceu o "sprint" intermédio, fez nono na etapa e defende a camisola verde, agora com 357 pontos. Girmay, que foi quarto, volta a reduzir distâncias e soma agora 317.

A disputa pela camisola dos velocistas continua a rubro com apenas 50 pontos a separar o primeiro do quarto classificado.

O Tour volta a território montanhoso na sexta-feira, com uma tirada de 205,8 quilómetros entre Dole e Belfort. O pelotão vai ter de ultrapassar o Ballon d'Alsace, uma subida de 9,1 quilómetros a quase 7% de pendente média.

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