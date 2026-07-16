Neemias Queta regressa aos pré-convocados de Portugal

O poste Neemias Queta integra a lista de 24 pré-convocados de Portugal para os jogos com Espanha e Geórgia, da segunda fase de qualificação para Mundial de basquetebol de 2027, divulgada esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

O jogador dos Boston Celtics, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), também tinha integrado os pré-convocados para os duelos finais da primeira fase de qualificação, mas acabou depois por ficar fora da lista final de 14 eleitos.

Além de Queta, o também poste Rúben Prey, que alinha no campeonato universitário dos Estados Unidos, ao serviço da St. Johns University, está entre os "eleitos do selecionador Mário Gomes.

Em relação à última lista de pré-convocados, as novidades são as chamadas de André Silva (Braga), Carlos Cardoso (Braga), Gustavo Teixeira (Ovarense) e Hugo Ferreira (Fibwi Mallorca, Espanha).

Portugal vai visitar a Espanha no dia 28 de agosto, no primeiro jogo da segunda fase de qualificação para o Mundial de 2027, recebendo depois a Geórgia, em Matosinhos, no dia 31 de agosto.

Na luta por um lugar no próximo Mundial, os resultados da primeira ronda de qualificação, na qual Portugal conseguiu o apuramento, contam para a fase seguinte, por isso a formação lusa está no quarto lugar do Grupo I, com nove pontos, os mesmos de Grécia e Geórgia, enquanto a Espanha lidera com 11 e a Ucrânia e Montenegro somam 10.

Apuram-se para o Mundial, que vai decorrer entre 27 de agosto e 12 de setembro de 2027, no Qatar, os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da qualificação europeia.

Lista dos 24 pré-convocados:

- Bases: André Silva (Braga), Anthony da Silva (Évreux, Fra), António Lucas (Ovarense), Carlos Cardoso (Braga), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting), Gustavo Teixeira (Ovarense), Hugo Ferreira (Fibwi Mallorca, Esp) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).

- Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Diogo Seixas (Ourense, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

- Postes: Cândido Sá (Braga), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Neemias Queta (Boston Celtics, EUA), Ricardo Monteiro (Braga) e Rúben Prey (St. Johns University, EUA).