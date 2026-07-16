- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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Atletismo
Pedro Buaró melhora recorde nacional do salto com vara
16 jul, 2026 - 22:04 • Carlos Calaveiras
Mais três centímetros acrescentados à marca que já lhe pertencia.
O saltador Pedro Buaró bateu o recorde nacional do salto com vara ao chegar aos 5.85 metros.
O atleta do Benfica, de 25 anos, acrescentou três centímetros à anterior marca ao ser terceiro em torneio de Madrid.
O varista luso ainda tentou saltar 5.90m, mas falhou as três tentativas.
No mesmo torneio da capital espanhola, Sofia Lavreshina bateu recorde pessoal nos 400 metros planos com 50.85 segundos e fica apenas atrás do recorde nacional de Cátia Azevedo (50.59).
Já no lançamento do peso, Jessica Inchude foi segunda com 19.06 metros, à frente de Auriol Dongmo (18.65) e Eliana Bandeira (18.36).
Por sua vez, nos 100 metros, Tatjana Pinto foi quarta, com 11.23 segundos e Lorène Bazolo sexta, com 11.42.
Nos 1.500 metros, Rita Figueiredo foi 11ª (4:14.48).
- Bola Branca 18h15
- 16 jul, 2026
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