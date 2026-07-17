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Boavista. "Fomos informados que o atletismo acabou"

17 jul, 2026 - 11:35 • *Redação

O fecho repentino das atividades do Boavista ditou também o fim de várias modalidades. Bola Branca ouviu um atleta com 10 anos de clube.

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O encerramento de portas do Boavista deixou também as modalidades em situação de rutura, obrigando vários atletas a procurar um novo clube para competir na próxima época.

"Fomos informados na quarta-feira à noite de que o atletismo, enquanto Boavista, acabou", conta Alberto Sampaio a Bola Branca.

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Corredor do Boavista há dez anos e morador nas imediações do Estádio do Bessa durante mais de seis décadas, Alberto Sampaio admite que o desfecho não o surpreendeu totalmente.

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O atleta descreve um cenário de "fim anunciado", consequência das graves dificuldades financeiras que o clube atravessava, mas confessa que "nunca deixou de haver esperança" de encontrar uma solução que permitisse manter vivo o Boavista.

Apesar da incerteza quanto ao futuro, a época ainda não terminou para o atleta, que tem várias provas pela frente, incluindo uma já este fim de semana.

Ainda assim, reconhece que a experiência será diferente: "Não será a mesma coisa" competir sem representar o emblema axadrezado, depois de uma década a envergar as cores do Boavista.

A Renascença tentou contactar os responsáveis da secção de atletismo do Boavista para obter esclarecimentos sobre o futuro da modalidade, mas, até ao momento, não obteve qualquer resposta.

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