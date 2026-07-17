“Há muitas possibilidades” de Pogacar ir à Vuelta

Tadej Pogacar confirma que há "muitas possibilidades" que esteja na Volta a Espanha em bicicleta, à qual regressaria depois de ter sido terceiro em 2019 e na qual teria a companhia do seu colega português João Almeida.

Após o final da 13ª etapa da Volta a França, o esloveno da UAE Emirates foi confrontado com umas declarações do príncipe Alberto do Mónaco, que revelou esta manhã que `Pogi` lhe tinha confirmado que estaria à partida da 81ª edição da Vuelta.

"Se o príncipe disse, há muitas possibilidades", respondeu o camisola amarela e tetracampeão do Tour aos microfones da Eurosport.

Aos 27 anos, Pogacar está lançado para igualar o recorde de cinco vitórias na Volta a França, detido por Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Induráin, mas no seu currículo falta-lhe a prova espanhola.

Foi na Vuelta2019 que o esloveno se estreou em grandes Voltas, terminando na terceira posição. Desde aí, soma sete participações no Tour, que só não ganhou em 2022 e 2023 -- foi segundo atrás do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) -- e uma na Volta a Itália, que conquistou em 2024.

A decisão de Pogacar de alinhar na prova espanhola acontece depois de Vingegaard, o seu arquirrival, ter-se tornado no oitavo ciclista da história a ganhar as três grandes Voltas.

Vencedor também da Vuelta2025, o dinamarquês conquistou o Giro2026, antes de alinhar no Tour, onde atualmente é segundo da geral, a 3.36 minutos do líder da UAE Emirates.

A presença na Volta a Espanha do esloveno, de 27 anos, que procura tornar-se no melhor ciclista de sempre, pode condicionar as opções de João Almeida, o seu colega português que foi segundo na passada edição da prova espanhola e que deveria liderar a UAE Emirates na edição que vai para a estrada em 22 de agosto.

A 81ª Vuelta começa no Mónaco, o microestado onde Pogacar reside, e termina em 13 de setembro, em Granada.