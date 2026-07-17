"Lixo". Raquel Santos deixa Benfica com palavras muito duras

A futsalista Raquel Santos deixa duras críticas ao Benfica numa mensagem de despedida após 10 anos no clube.

A ala canhota começa por reconhecer que “este ano foi mais duro que nunca a nível físico e mental e, por mais que tentasse, não consegui ajudar a equipa como queria e estar ao nível sempre quis estar”.

Depois, as duas críticas: considera que faltou competência na gestão e que se sentiu “lixo”.

“Sabia com medo, mas racionalmente, que o momento de me despedir podia chegar um dia, mas não desta forma. Como muitos dizem e bem, o Benfica são as pessoas e só quem passa cá realmente sabe o quão grande este clube é. Mas nem sempre tem pessoas competentes e ao seu nível a geri-lo. Antes pelo contrário. Tratam os outros como lixo e como mais um. O Benfica tem a sua história e os seus valores e jamais deveriam ser ultrapassados por alguém. Não fico onde não me querem, mas naturalmente exigia, como qualquer atleta, respeito, humanidade e consideração. O mundo do desporto pode muitas vezes ter este lado desumano mas acredito plenamente que o universo tem tudo reservado para cada um de nós”, escreveu.

Quem não foi esquecida (e muito elogiada) foi a capitã Inês Fernandes, que abandonou a carreira.

Na última temporada, a internacional lusa – que já ultrapassou várias lesões graves - marcou 11 golos em 29 jogos.

Em 10 anos foram oito Campeonatos Nacionais, outras tantas Taças de Portugal, seis Supertaças e três Taças da Liga.

«Como muitos dizem e bem, o Benfica são as pessoas e só quem passa cá realmente sabe o quão grande este clube é. Mas nem sempre tem pessoas competentes e ao seu nível a geri-lo. Antes pelo contrário. Tratam os outros como lixo e como mais um. O Benfica tem a sua história e os seus valores e jamais deveriam ser ultrapassados por alguém. Não fico onde não me querem, mas naturalmente exigia, como qualquer atleta, respeito, humanidade e consideração», pode ler-se numa longa publicação, à qual juntou fotografias dos melhores momentos ao longo dos 10 anos em que vestiu de águia ao peito.

Raquel Santos venceu oito Campeonatos Nacionais, outras tantas Taças de Portugal, seis Supertaças e três Taças da Liga e a sua saída foi anunciada no passado dia 2 de julho.