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Mauro Schmid vence pela primeira vez no Tour. Pidcock aproveita a fuga e relança-se na luta pelo pódio

17 jul, 2026 - 16:32 • Eduardo Soares da Silva

Cerca de um terço do pelotão integrou a fuga da etapa 13 da Volta a França, que levou a Jayco AlUla à conquista da sua primeira etapa nesta edição da prova e Pidcock às portas do pódio.

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O suíço Mauro Schmid, da Jayco-AlUla, venceu a 13.ª etapa da Volta a França após um triunfo da fuga que leva o britânico Tom Pidcock, da Pinarello Q36.5, ao quarto lugar da classificação geral.

É o melhor resultado da carreira de Schmid, que só tinha uma vitória na Volta a Itália, em 2021. Está a ser uma temporada de destaque para o suíço, que venceu a clássica de Muscat, uma etapa na Volta ao Omã e conquistou uma etapa e a classificação geral na Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

É a primeira vitória da Jayco nesta edição do Tour, que alcança um dos principais objetivos da temporada.

A etapa de 205 quilómetros era maioritariamente plana até à montanha de primeira categoria, a Ballon d'Alsace, uma subida com mais de nove quilómetros de distância e uma pendente média de 6,8% já nos últimos 40 quilómetros da etapa.

Mais de 60 ciclistas conseguiram formar uma fuga forte, com muitas equipas representadas.

O "sprint" intermédio em Mélisey foi o primeiro ponto de destaque, aos 137 quilómetros. Com a disputa pela camisola verde ao rubro, alguns dos "sprinters" integraram a fuga.

Jasper Philipsen, da Alpecin-Premier Tech, venceu o "sprint", seguido de Mads Pedersen, da Lidl-Trek, que segura a camisola. Biniam Girmay, da NSN, foi o terceiro.

O grupo de 60 ciclistas escapados foi ficando cada vez mais curto durante a Ballon d'Alsace e acabaria reduzido a dez.

Após a subida, Mauro Schmid atacou com o colombiano Harold Tejada, da XDS Astana, mas o suíço foi o mais forte no "sprint" a dois.

Outro dos grandes vencedores do dia é o britânico Tom Pidcock, da Pinarello Q36.5, que entrou para a etapa no 10.º lugar da classificação geral, a cerca de 12 minutos de Tadej Pogacar, foi terceiro na etapa e reentra na luta pelo pódio.

O pelotão só cruzou a meta mais de sete minutos depois de Pidcock, o que eleva o britânico ao quarto lugar, a 4m15s do camisola amarela e apenas nove segundos atrás de Remco Evenepoel, da Red Bull-BORA-hansgrohe.

A etapa 14 reserva novas dificuldades na montanha para o pelotão, com um percurso de 155 quilómetros entre Mulhouse e Le Makstein e três subidas contabilizadas de primeira categoria.

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