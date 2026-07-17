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Ténis

Nuno Borges perde em Bastad

17 jul, 2026 - 16:10 • Carlos Calaveiras

Já Francisco Cabral vai estar na final de pares.

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O tenista Nuno Borges foi eliminado nos quartos de final do torneio de Bastad pelo italiano Luciano Darderi.

Borges, 52º no ranking mundial, perdeu em dois sets (6-7 e 4-6), após 1h54 de jogo.

De recordar que o português conquistou este torneio em 2024, ao derrotar Rafael Nadal.

Entretanto, Francisco Cabral vai jogar no domingo a final de pares, ao lado do francês Théo Arribagé, frente aos gauleses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

O próximo torneio ATP vai ser o Estoril Open.

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  • 17 jul, 2026
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