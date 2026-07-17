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Ténis

Três baixas de última hora no Estoril Open 2026

17 jul, 2026 - 19:03 • Carlos Calaveiras

Lesões de última hora obrigam a alterações na lista dos cabeças de série do principal torneio português de ténis.

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Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina e Matteo Arnaldi, três dos principais nomes inscritos no Estoril Open 2026, não vão competir.

Os dois primeiros lesionaram-se, em Gstaad e Umag, respetivamente, e Arnaldi optou por não competir na próxima semana depois de também ter “caído” em Umag, na Croácia.

Ruud venceu o Estoril Open em 2023 e, com esta saída, Henrique Rocha entra no quadro principal sem necessitar de wild card.

O Estoril Open, que este ano regressa como ATP 250, arranca este sábado com a fase de qualificação.

Lista atualizada de cabeças-de-série do Estoril Open 2026:

1– Andrey Rublev

2– Luciano Darderi

3– Alejandro Tabilo

4– Alexander Blockx

5– Nuno Borges

6– Botic Van de Zandschulp

7– Camilo Ugo Carabelli

8– Roman Andres Burruchaga

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  • 17 jul, 2026
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