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Ténis
Três baixas de última hora no Estoril Open 2026
17 jul, 2026 - 19:03 • Carlos Calaveiras
Lesões de última hora obrigam a alterações na lista dos cabeças de série do principal torneio português de ténis.
Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina e Matteo Arnaldi, três dos principais nomes inscritos no Estoril Open 2026, não vão competir.
Os dois primeiros lesionaram-se, em Gstaad e Umag, respetivamente, e Arnaldi optou por não competir na próxima semana depois de também ter “caído” em Umag, na Croácia.
Ruud venceu o Estoril Open em 2023 e, com esta saída, Henrique Rocha entra no quadro principal sem necessitar de wild card.
O Estoril Open, que este ano regressa como ATP 250, arranca este sábado com a fase de qualificação.
Lista atualizada de cabeças-de-série do Estoril Open 2026:
1– Andrey Rublev
2– Luciano Darderi
3– Alejandro Tabilo
4– Alexander Blockx
5– Nuno Borges
6– Botic Van de Zandschulp
7– Camilo Ugo Carabelli
8– Roman Andres Burruchaga
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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