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Ténis

A sorte dos portugueses no Estoril Open

18 jul, 2026 - 21:47

Fase de qualifying começou este sábado, dia de sorteio.

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Foi conhecido, este sábado, o sorteio do quadro principal do Estoril Open 2026 com seis portugueses.

Nuno Borges (52º ATP), Henrique Rocha (124º) e Tiago Pereira (379º) vão ter de esperar por adversários vindos do qualifying.

Já Jaime Faria (92º) joga contra o neerlandês Botic Van de Zandschulp (55.º, ex-top 30).

Frederico Silva (233º) defronta o francês Luca Van Assche (86º e antigo número um mundial de juniores).

E Tiago Torres (430º), que se estreia no quadro principal, confronta-se contra o georgiano Nikoloz Basilashvili (ex-top 20 mundial e atual 135º).

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