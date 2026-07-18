Batido recorde mundial da milha que durava desde 1999

O britânico Josh Kerr estabeleceu este sábado em 3.42,66 minutos o novo recorde da milha, em Londres, batendo a histórica marca do marroquino Hicham El Guerrouj, que remontava a 7 de julho de 1999.

Na etapa de Londres da Liga Diamante, Kerr, de 28 anos, campeão do mundo dos 1.500 metros em Budapeste'2023, melhorou o recorde da distância (cerca de 1.609 metros), que tinha sido fixado em 03.43,13 minutos, há 27 anos, em Roma.

O escocês, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris'2024 e bronze em Tóquio'2020, tinha anunciado a intenção de colocar a marca desta distância emblemática, mas não olímpica, para "a era moderna".

Na corrida de hoje, o norte-americano Yared Nuguse (3.45,69) terminou no segundo lugar, enquanto o Jake Heyward (3.46,73) em terceiro, com a sua melhor marca pessoal.

Antes, o recordista mundial do salto com vara, o sueco Armand Duplantis, abandonou a competição, por queixas na coxa esquerda, com o norte-americano Sam Kendricks a sagrar-se vencedor, ao passar a fasquia a 5,95 metros.

Na competição do lançamento do disco deste encontro de Londres destacou-se ainda a norte-americana Cierra Jackson, que, com um último arremesso, a 71,72 metros, conseguiu a 15.ª melhor de sempre, a segunda do ano, apenas atrás da sua compatriota Valarie Allman-Sion (73,10, em Ramona).

Agate de Sousa foi a única portuguesa em prova na capital britânica, terminando o concurso no quinto lugar, com os 6,67 metros da sua terceira tentativa.

A atual campeã do mundo do salto em comprimento em pista curta registou apenas dois saltos válidos, com 6,58 no segundo ensaio, ficando arredada dos três primeiros lugares.

A alemã Malaika Mihambo foi a vencedora, com 7,05, deixando a norte-americana Claire Bryant no segundo posto, com 6,94, e italiana Larissa Iapichino no terceiro, com 6,82.