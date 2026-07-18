Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Voleibol feminino

Dois reforços para o voleibol do Benfica

18 jul, 2026 - 19:50

Equipa está em grande reformulação para a nova temporada.

A+ / A-

O Benfica oficializou, este sábado, as contratações de duas internacionais para a equipa feminina de voleibol.

Os encarnados contrataram a oposta cabo-verdiana Beatriz Santos (ex-Sp. Braga) e a central brasileira Mara Leão (ex-Universitario de Deportes, do Peru).

As jogadoras têm 30 e 34 anos, respetivamente.

A equipa da Luz também já contratou a distribuidora Jutta Van de Vyver e às zonas 4 Gabiru e Camila Giraudo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"