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Voleibol feminino
Dois reforços para o voleibol do Benfica
18 jul, 2026 - 19:50
Equipa está em grande reformulação para a nova temporada.
O Benfica oficializou, este sábado, as contratações de duas internacionais para a equipa feminina de voleibol.
Os encarnados contrataram a oposta cabo-verdiana Beatriz Santos (ex-Sp. Braga) e a central brasileira Mara Leão (ex-Universitario de Deportes, do Peru).
As jogadoras têm 30 e 34 anos, respetivamente.
A equipa da Luz também já contratou a distribuidora Jutta Van de Vyver e às zonas 4 Gabiru e Camila Giraudo.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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