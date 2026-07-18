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Atletismo

José Carlos Pinto bate recorde que durava desde 1998

18 jul, 2026 - 21:18

Português é um dos 20 europeus a baixar dos 13 minutos.

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O atleta José Carlos Pinto bate o histórico recorde português dos 5.000m ao baixar dos 13 minutos.

Em Heusden-Zolder, na Bélgica, o atleta do Sporting cumpriu a distância em 12:59.75 minutos, tirando três segundos ao tempo de António Pinto (13:02.86) em 1998.

José Carlos Pinto passa a ser um dos 20 europeus abaixo dos 13 minutos nos 5.000 metros.

O atleta luso passa a deter três recordes: 5 quilómetros (13:10) e 10 quilómetros em estrada (27:37) e agora dos 5.000 metros em pista.

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