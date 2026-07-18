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Ciclismo

Pogacar cada vez mais primeiro no Tour

18 jul, 2026 - 16:43 • Carlos Calaveiras

Quarta etapa conquistada no Tour 2026 e vantagem alargada.

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O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) ganha mais uma etapa de montanha e continua a alargar vantagem na Volta a França em bicicleta.

O líder da UAE Emirates arrancou a cerca de oito quilómetros da meta em Le Markstein e chegou com mais de 30 segundos de vantagem para a concorrência.

Del Toro e Seixas chegaram a 38 segundos, Vingegaard a 44 e Remco Evenepoel a 48 segundos.

Agora, na geral, Pogacar tem mais de4.30 de avanço sobre o segundo classificado, o dinamarquês Jonas Vingegaard.

São já quatro as etapas conquistada pelo esloveno no Tour deste ano, a caminho do quinto título na principal corrida de ciclismo por etapas do mundo.

(em atualização)

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