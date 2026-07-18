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Ciclismo
Pogacar cada vez mais primeiro no Tour
18 jul, 2026 - 16:43 • Carlos Calaveiras
Quarta etapa conquistada no Tour 2026 e vantagem alargada.
O esloveno Tadej Pogacar (Emirates) ganha mais uma etapa de montanha e continua a alargar vantagem na Volta a França em bicicleta.
O líder da UAE Emirates arrancou a cerca de oito quilómetros da meta em Le Markstein e chegou com mais de 30 segundos de vantagem para a concorrência.
Del Toro e Seixas chegaram a 38 segundos, Vingegaard a 44 e Remco Evenepoel a 48 segundos.
Agora, na geral, Pogacar tem mais de4.30 de avanço sobre o segundo classificado, o dinamarquês Jonas Vingegaard.
São já quatro as etapas conquistada pelo esloveno no Tour deste ano, a caminho do quinto título na principal corrida de ciclismo por etapas do mundo.
(em atualização)
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