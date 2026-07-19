Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Evenepoel ganha etapa no alto e sobe a segundo no Tour

19 jul, 2026 - 16:55 • Carlos Calaveiras

Etapa marcada por desistência de Jonas Vingegaard após queda.

A+ / A-

O belga Remco Evenepoel (Red Bull) conquistou a etapa 15 da Volta a França em bicicleta no Plateau de Solaison.

O líder Tadej Pogacar (UAE Emirates) tentou oferecer o triunfo ao colega Isaac del Toro e acabou por chegar colado no adversário belga.

O jovem luso-francês Paul Seixas (Decathlon) foi o primeiro dos outros.

A etapa ficou marcada pela queda de Jonas Vingegaard, da Visma Lease a Bike, a 21 quilómetros da meta. O dinamarquês – até agora segundo classificado – foi obrigado a desistir.

Agora, na geral, Pogacar tem cinco minutos de vantagem sobre Evenepoel, o novo segundo classificado.

Esta segunda-feira é dia de descanso e na terça há contrarrelógio.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 17 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"