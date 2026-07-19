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Ciclismo
Evenepoel ganha etapa no alto e sobe a segundo no Tour
19 jul, 2026 - 16:55 • Carlos Calaveiras
Etapa marcada por desistência de Jonas Vingegaard após queda.
O belga Remco Evenepoel (Red Bull) conquistou a etapa 15 da Volta a França em bicicleta no Plateau de Solaison.
O líder Tadej Pogacar (UAE Emirates) tentou oferecer o triunfo ao colega Isaac del Toro e acabou por chegar colado no adversário belga.
O jovem luso-francês Paul Seixas (Decathlon) foi o primeiro dos outros.
A etapa ficou marcada pela queda de Jonas Vingegaard, da Visma Lease a Bike, a 21 quilómetros da meta. O dinamarquês – até agora segundo classificado – foi obrigado a desistir.
Agora, na geral, Pogacar tem cinco minutos de vantagem sobre Evenepoel, o novo segundo classificado.
Esta segunda-feira é dia de descanso e na terça há contrarrelógio.
[em atualização]
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