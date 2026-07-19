Hóquei em patins. Primeiro reforço do Sporting

O defesa/médio internacional espanhol Nil Cervera, de 22 anos, foi contratado pelo Sporting, após duas temporadas nos espanhóis do Liceo da Corunha, anunciou este domingo o vice-campeão português de hóquei em patins.

"Trabalhei, ao longo de todos estes anos para chegar a um clube assim, é o que sempre quis e chegar aqui é o cumprir de um objetivo. Agora, o que quero é estar aqui muito tempo e poder desfrutar do Sporting, um clube muito histórico e muito grande", afirmou Nil Cervera, que concluiu a formação e chegou a sénior no Igualada, ao serviço do qual conquistou a WSE Cup de 2023/24.

A formação leonina, comandada por Edo Bosch, foi batida na final do Nacional pelo rival Benfica, por 3-0, falhando a reconquista de um título que lhe escapa desde 2020/21.

"Achámos que precisávamos de um jogador de transporte, com bom remate, com uma boa postura em campo e achamos que é o perfil ideal do que procuramos no clube. Acho que nos vai aportar muita coisa boa", referiu Pedro Gil, coordenador de hóquei em patins do Sporting, igualmente citado pelo clube.