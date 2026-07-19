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Nuno Borges, Henrique Rocha e Tiago Pereira já têm adversários no Estoril Open

19 jul, 2026 - 18:33 • Lusa

Quadro principal do Estoril Open começa esta segunda-feira.

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Os tenistas portugueses Nuno Borges, Henrique Rocha e Tiago Pereira ficaram este domingo a conhecer os primeiros adversários da ronda inaugural da 11ª edição do Estoril Open, a decorrer até domingo no Clube de Ténis do Estoril.

Concluída a fase de qualificação, o sorteio ditou o confronto entre o maiato, número um nacional e 52 do mundo, e o brasileiro Orlando Luz (1.072º ATP), que venceu os dois encontros do qualifying e apurou-se, pela primeira vez, para um quadro principal ATP de singulares nos últimos nove anos.

Enquanto Borges vai estrear-se diante do brasileiro, inscrito para jogar pares ao lado do compatriota Rafael Matos, Henrique Rocha (124.º ATP) vai ter como primeiro adversário o experiente espanhol Pedro Martinez (157.º ATP), vice-campeão do Estoril Open em 2024.

O jovem Tiago Pereira (379.º ATP), após a estreia em 2025 no então torneio pontuável para o ATP Challenger Tour, vai defrontar desta vez o peruano Gonzalo Bueno (176.º ATP), também de 22 anos, que este domingo eliminou na segunda ronda da fase de qualificação o italiano Andrea Pellegrino para aceder ao quadro principal do ATP 250 português.

Dos seis jogadores portugueses em competição, apenas Tiago Torres, Frederico Silva e Henrique Rocha disputam na segunda-feira, a partir das 12h00, a primeira ronda no pó de tijolo do Clube de Ténis do Estoril.

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