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Rublev vence torneio antes do Estoril Open

19 jul, 2026 - 17:42 • Lusa

O finalista derrotado também vai estar no torneio português.

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O russo Andrey Rublev conquistou este domingo o título de singulares em Bastad, ao derrotar o italiano Luciano Darderi em dois sets, numa final que opôs dois tenistas que vão estar no Estoril Open.

Num duelo entre os dois primeiros cabeças de série do único torneio ATP disputado em Portugal, que arranca na segunda-feira, o 16.º jogador mundial levou a melhor, impondo-se com os parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Rublev, que era o primeiro cabeça de série do torneio sueco, conquistou o 18.º título da carreira, e o primeiro desde que se sagrou campeão em Doha, no ano passado.

Depois de perder na final em Barcelona, o russo saiu vitorioso da segunda final da temporada, diante de Darderi, que era segundo pré-designado em Bastad como vai ser a partir de segunda-feira no Estoril Open.

O italiano de 24 anos, que ocupa o 18.º lugar do ranking ATP, procurava o sexto título da carreira e o segundo do ano, na terceira final disputada em 2026.

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