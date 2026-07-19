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Ciclismo

Vingegaard cai e desiste do Tour

19 jul, 2026 - 16:00 • Carlos Calaveiras

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O dinamarquês Jonas Vingegaard, da Visma Lease a Bike, caiu durante a etapa deste domingo e é obrigado a desistir do Tour.

O chefe de fila da Visma Lease a Bike caiu a 21 quilómetros da meta durante a etapa 15. O acidente foi junto a uma rotunda e uma pequena curva a descer e o dinamarquês bateu com a omoplata no chão e fez sinal negativo quando chegaram os médicos. Acabou por entrar na ambulância com o ombro direito ligado.

Outros ciclistas caíram, incluindo Isaac Del Toro, da UAE Emirates, Sepp Kuss (Visma) e Jai Hindley (Red Bull-Bora).

Vingegaard era segundo na classificação geral, a 4m30 de Tadej Pogacar (UAE Emirates).

[em atualização]

Outros ciclistas caíram, incluindo Isaac Del Toro, da UAE Emirates, Sepp Kuss (Visma) e Jai Hindley (Red Bull-Bora).

Vingegaard era segundo na classificação geral, a 4m30 de Tadej Pogacar (UAE Emirates).

[em atualização]

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