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Ciclismo
Vingegaard cai e desiste do Tour
19 jul, 2026 - 16:00 • Carlos Calaveiras
[em atualização]
O dinamarquês Jonas Vingegaard, da Visma Lease a Bike, caiu durante a etapa deste domingo e é obrigado a desistir do Tour.
O chefe de fila da Visma Lease a Bike caiu a 21 quilómetros da meta durante a etapa 15. O acidente foi junto a uma rotunda e uma pequena curva a descer e o dinamarquês bateu com a omoplata no chão e fez sinal negativo quando chegaram os médicos. Acabou por entrar na ambulância com o ombro direito ligado.
Outros ciclistas caíram, incluindo Isaac Del Toro, da UAE Emirates, Sepp Kuss (Visma) e Jai Hindley (Red Bull-Bora).
Vingegaard era segundo na classificação geral, a 4m30 de Tadej Pogacar (UAE Emirates).
[em atualização]
Outros ciclistas caíram, incluindo Isaac Del Toro, da UAE Emirates, Sepp Kuss (Visma) e Jai Hindley (Red Bull-Bora).
Vingegaard era segundo na classificação geral, a 4m30 de Tadej Pogacar (UAE Emirates).
[em atualização]
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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