Vingegaard e Pogacar tiveram controlo antidoping de madrugada no Tour

Jonas Vingegaard lamenta ter sido controlado pela Agência Internacional de Testes (ITA) durante a madrugada, criticando a hora escolhida por poder afetar a performance na 15ª etapa da Volta a França.

"A ITA não me deixou dormir muito. Estava a dormir muito bem, mas alguém bateu à minha porta às 2h00. Foi uma grande surpresa para mim. Claro que é bom eles testarem [os ciclistas], mas afetar a performance e o sono penso que não é tão bom", avaliou o segundo classificado da geral.

Vencedor do Tour em 2022 e 2023, o também campeão em título do Giro e da Vuelta disse esperar não ter sido o único alvo de testes durante a madrugada, "porque tem de ser igual para todos".

"Demorei cerca de 40 minutos a regressar ao meu quarto. Não foi a melhor noite, embora ainda me sinta bem. Não posso mudá-lo, é parte disto", concedeu antes do arranque dos 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison.

Vingegaard (Visma-Lease a Bike) não foi o único controlado, já que também o camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates) recebeu a visita dos inspetores da ITA, mas às 5h00 de hoje.

"Não foi às 2h00, mas sim às 5h00, mas como me deito sempre tarde, também foi um grande choque para mim só ter quatro horas de sono hoje", assumiu o esloveno da UAE Emirates, que não conseguiu voltar a dormir depois do controlo.

O tetracampeão recordou que todos os dias é controlado depois das etapas, por estar de amarelo, e que os inspetores antidoping também "costumam aparecer pela manhã, mas hoje escolheram o período da noite".

"Definitivamente, não foi agradável ser acordado dos meus sonhos", disse Pogacar.

Os controlos inopinados no período entre as 23h00 e as 6h00, considerado de descanso para os atletas, são autorizados em competição, mas são pouco comuns.

A 15ª etapa, que já está na estrada, vai percorrer 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.