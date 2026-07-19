Vingegaard fratura clavícula

Jonas Vingegaard fraturou a clavícula e terá de ser operado, informou a Visma-Lease a Bike, após o ciclista dinamarquês ter desistido este domingo da 113ª Volta a França devido a uma queda na 15ª etapa.

"O Jonas sofreu uma fratura de clavícula e múltiplas escoriações. Devido à gravidade da fratura de clavícula, uma intervenção cirúrgica foi recomendada e será realizada nos próximos dias", indicou a equipa neerlandesa nas suas contas nas redes sociais.

Campeão em título do Giro e da Vuelta, Vingegaard, de 29 anos, caiu a pouco mais de 20 quilómetros da meta, desistindo pela primeira vez de uma grande Volta, à 10.ª participação.

À partida para os 183,9 quilómetros entre Champagnole e Plateau de Solaison, o dinamarquês era segundo na geral, a 4.30 minutos do camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Vencedor da prova francesa em 2022 e 2023, o dinamarquês foi "vice" atrás do esloveno em 2021, 2024 e 2025.

Esta temporada, tornou-se no oitavo ciclista da história a vencer as três grandes Voltas, ao triunfar na Volta a Itália.