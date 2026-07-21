Juiz de Paris autorizou controlo antidoping de madrugada a Vingegaard e Pogacar

Os controlos antidoping a que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) foram submetidos durante a madrugada de domingo, antes da 15ª etapa da Volta a França, foram autorizados por um juiz de Paris, segundo o jornal "L'Équipe".

Vingegaard e Pogacar foram acordados às duas e cinco da manhã de domingo, respetivamente, para submeterem amostras à Agência Internacional de Testes (ITA). Uma fonte da comunidade antidopagem revela ao jornal que foi a primeira vez que este procedimento legal, semelhante a um mandado de busca em contexto criminal, foi implementado desde 2015, quando foi introduzido na lei francesa.

As regras da União de Ciclismo Internacional (UCI) ditam que, fora iniciativa do próprio, um ciclista não pode ser testado entre as 23h00 e as 6h00 a não ser que haja "suspeitas sérias e específicas de que esteja envolvido em doping" ou prestes a envolver-se. Um juiz das liberdades de Paris tem, ainda, de aprovar o controlo de madrugada, determinando se esperar até de manhã pode acarretar "risco de perda de prova".

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Os testes noturnos permitem que as autoridades antidoping atuem sobre informação que acreditam que pode indiciar o uso de substâncias proibidas. Especialmente se os ciclistas estiverem a usar métodos como a microdosagem, que significa que ditas substâncias já não apareceriam nas amostras se os testes fossem realizados horas mais tarde.

Em comunicado, a ITA sublinha que "tem a responsabilidade de garantir a eficácia" do programa antidopagem e a integridade do ciclismo.

"Testagem eficaz deve, em circunstâncias limitadas e justificadas, poder ocorrer fora das horas regulamentadas. Todas as atividades de controlo no Tour estão sujeitas a garantias de segurança estabelecidas no código antidoping mundial, as regras antidopagem da UCI e a lei francesa, com consideração para com o bem-estar, a equidade e os direitos fundamentais dos ciclistas", lê-se na nota oficial da agência de controlo.

De acordo com o portal "road.cc", Vingegaard e Pogacar não foram os únicos ciclistas submetidos a testes durante a madrugada de domingo.

Vingegaard caiu e desistiu no domingo

Jonas Vingegaard caiu no domingo, na parte final da 15ª etapa do Tour, quando ocupava o segundo lugar da geral, e fraturou a clavícula. Desistiu pela primeira vez de uma Grande Volta, à 10ª participação.



Tadej Pogacar, o grande rival de Vingegaard, sugeriu, depois da etapa, que a queda do dinamarquês teria sido causada pela falta de descanso, depois de ter sido submetido a um controlo antidoping de madrugada.

"Hoje [domingo], tivemos um controlo, no caso dele às 2h00 da manhã, e isso fez-me pensar que talvez esse também seja o motivo [para a queda]. Numa noite em que o teu sono foi arruinado, talvez estejas um pouco menos concentrado na descida. O Tour dele está estragado. Não culpo isso [o controlo], mas pode estar relacionado", apontou.

"Sono e recuperação são essenciais"

Na segunda-feira, o sindicato dos ciclistas (CPA) questionou, em comunicado, os métodos "intrusivos" adotados pela ITA neste Tour.

"Interromper o descanso dos ciclistas a meio da noite para testá-los pede séria consideração. (...) O Tour de France é uma competição que exige esforço físico excecional. A qualidade do sono e da recuperação é essencial, não só para a performance, mas também para a saúde e segurança dos ciclistas. É para nós claro que esta prática prejudica a recuperação dos ciclistas durante a mais importante e difícil corrida do calendário global, e é contraproducente", pode ler-se.

Os ciclistas já puderam descansar na segunda-feira, dia de pausa na Volta a França, e voltam à estrada esta terça, para o contrarrelógio individual. São 26,1 quilómetros entre Évian-Les-Bains e Thonon-Les-Bains.