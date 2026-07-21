"Não são normais, mas são a bem da transparência". Qual o motivo para os testes antidoping de madrugada no Tour?

Os testes antidoping na madrugada de domingo a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) são o tema do momento no pelotão do Tour de France. Qual o motivo para que os dois tenham sido testado durante a noite? Esta terça-feira, o jornal "L'Équipe" noticiou que um juiz de Paris autorizou os testes a que os dois primeiros classificados do Tour à data foram submetidos. Vingegaard e Pogacar foram acordados às duas e cinco da manhã de domingo, respetivamente, para submeterem amostras à Agência Internacional de Testes (ITA). Os ciclistas não podem ser testados entre as 23h00 e as 6h00 a não ser que haja "suspeitas sérias e específicas de que estejam envolvidos em doping". Em comunicado, a ITA sublinha que "tem a responsabilidade de garantir a eficácia" do programa antidopagem e a integridade do ciclismo. Gonçalo Moreira, jornalista e comentador especializado em ciclismo, explica que o "doping é administrado por médicos, que conhecem as trajetórias no organismo das substâncias." "Há produtos que se forem tomados às 11 da noite, às seis da manhã já não estão no organismo. Isso está estudado e é por isso que o controlo noturno é importante", contextualiza.

O jornalista esclarece que os mais rápidos do Tour são submetidos a testes antidoping diariamente durante a prova mais importante do ano e acredita que, "a bem da transparência", os testes noturnos, e de surpresa, são também importantes. Segundo um artigo publicado na tarde desta terça-feira pelo "Cycling News", a equipa da Red Bull-BORA-hansgrohe também foi testada às dez da noite, um horário dentro do limite permitido, mas "fora do comum". Outras cinco equipas também terão sido abordadas para testes de madrugada. De qualquer modo, ainda é pouco claro o porquê de apenas os dois primeiros terem sido acordados de madrugada, o que levantantou no pelotão uma possível desigualdade de tratamento aos ciclistas, numa altura em que Vingegaard lutava, de forma renhida, pelo segundo lugar. "Os testes noturnos estão autorizados quando a autoridade antidoping considera que os deve levar a cabo, mas não sao normais. Isto faz parte das regras do jogo e o ciclismo tem mais regras do que os outros desportos pelo passado conturbado e os exageros que existiram em dada altura", considera.