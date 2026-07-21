- Bola Branca 18h14
- 21 jul, 2026
-
Ciclismo
"Não são normais, mas são a bem da transparência". Qual o motivo para os testes antidoping de madrugada no Tour?
21 jul, 2026 - 19:10 • Eduardo Soares da Silva
Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard foram acordados na madrugada de domingo para testes antidoping que um juiz de Paris terá autorizado. Outras equipas também terão sido abordadas. Há doping no pelotão da melhor corrida de ciclismo do mundo?
Os testes antidoping na madrugada de domingo a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) são o tema do momento no pelotão do Tour de France. Qual o motivo para que os dois tenham sido testado durante a noite?
Esta terça-feira, o jornal "L'Équipe" noticiou que um juiz de Paris autorizou os testes a que os dois primeiros classificados do Tour à data foram submetidos.
Vingegaard e Pogacar foram acordados às duas e cinco da manhã de domingo, respetivamente, para submeterem amostras à Agência Internacional de Testes (ITA). Os ciclistas não podem ser testados entre as 23h00 e as 6h00 a não ser que haja "suspeitas sérias e específicas de que estejam envolvidos em doping".
Em comunicado, a ITA sublinha que "tem a responsabilidade de garantir a eficácia" do programa antidopagem e a integridade do ciclismo.
Gonçalo Moreira, jornalista e comentador especializado em ciclismo, explica que o "doping é administrado por médicos, que conhecem as trajetórias no organismo das substâncias."
"Há produtos que se forem tomados às 11 da noite, às seis da manhã já não estão no organismo. Isso está estudado e é por isso que o controlo noturno é importante", contextualiza.
Ciclismo
Controlo antidoping de madrugada “pode estar relacionado” com queda de Vingegaard
A “sugestão” é do principal adversário na estrada (...)
O jornalista esclarece que os mais rápidos do Tour são submetidos a testes antidoping diariamente durante a prova mais importante do ano e acredita que, "a bem da transparência", os testes noturnos, e de surpresa, são também importantes.
Segundo um artigo publicado na tarde desta terça-feira pelo "Cycling News", a equipa da Red Bull-BORA-hansgrohe também foi testada às dez da noite, um horário dentro do limite permitido, mas "fora do comum". Outras cinco equipas também terão sido abordadas para testes de madrugada.
De qualquer modo, ainda é pouco claro o porquê de apenas os dois primeiros terem sido acordados de madrugada, o que levantantou no pelotão uma possível desigualdade de tratamento aos ciclistas, numa altura em que Vingegaard lutava, de forma renhida, pelo segundo lugar.
"Os testes noturnos estão autorizados quando a autoridade antidoping considera que os deve levar a cabo, mas não sao normais. Isto faz parte das regras do jogo e o ciclismo tem mais regras do que os outros desportos pelo passado conturbado e os exageros que existiram em dada altura", considera.
O domínio esperado de Tadej Pogacar nesta edição do Tour voltou a reacender os rumores de doping nas redes sociais, mas até ao momento, o esloveno nunca testou positivo a qualquer substância.
"O doping mata e muda a verdade desportiva. É um assunto muito sério e as autoridades devem conseguir aceder aos ciclistas. E eles acedem. Não sendo agradável um teste de madrugada, quem está no ciclismo aceita. Não é ideal, mas a bem da transparência, todos aceitaram as regras do jogo", acrescenta.
Vingegaard caiu na etapa de domingo, horas depois do teste, e abandonou o Tour. Pela primeira vez desde 2021, não terminará no pódio.
O rival Tadej Pogacar relacionou a queda de Vingegaard -- que escorregou numa rotunda e partiu a clavícula ao embater no passeio -- com o pouco descanso, mas Gonçalo Moreira opta por uma leitura mais conservadora: "Não acho que tenha caído por ter dormido mal. Quem anda de bicicleta, por vezes vai ao chão e foi uma circunstância de corrida."
De qualquer modo, o comentador acredita que seria impensável um teste antidoping a jogadores de futebol na véspera da final do Campeonato do Mundo.
"Seria impensável, ninguém bateria à porta do Messi às três da manhã", declara.
Tadej Pogacar, que voltou a ser testado na manhã do dia de descanso, na segunda-feira, lidera o Tour com mais de quatro minutos e meio de distância para Remco Evenepoel e caminha, a pedaladas largas, para o seu quinto troféu da Volta a França.
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